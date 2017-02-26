MotoGP. Гран-при Катара отменен из-за коронавируса

Первый этап MotoGP сезона-2020 в Катаре отменен из-за коронавируса COVID-19.

Эпидемия коронавируса, распространяющаяся по миру, стала причиной ограничения сообщения Катара с другими странами, в том числе с Италией.

«На сегодняшний день все пассажиры, прибывающие из Италии или посещавшие страну в последние две недели, должны быть помещены под карантин сроком от 14 дней. Безусловно, Италия играет ключевую роль в MotoGP – как на трассе, так и за ее пределами – поэтому было принято решение отменить все соревнования в премьер-классе», – говорится в заявлении на сайте MotoGP.

Все пилоты и команды и Moto3 уже находятся в Катаре на тестах, поэтому гонки в данных категориях состоятся.

Италия является наиболее пострадавшей от вируса европейской страной. По последним данным, количество зараженных превысило тысячу человек, известно как минимум о 29 смертельных случаях.

Гонка в Катаре была намечена на 8 марта. Таким образом, первый этап сезона должен состояться с 20 по 22 марта в Таиланде. По информации Crash.net, существует вероятность переноса Гран-при Таиланда, а также возникают вопросы относительно этапов в США (3-5 апреля) и Аргентине (17-19 апреля). В частности, США также ввели ограничения на поездки в Италию. При наихудшем развитии событий сезон может стартовать лишь в Хересе 3 мая.

Ситуация с коронавирусом повлияла и на команды «Формулы-1» – так, «Феррари» закрыла музей команды, а также ограничила посещение базы и командировки. Гран-при Китая «Ф-1», который должен был состояться в марте, перенесен на неопределенный срок.

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