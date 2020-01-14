Сетьен о 0:2 с «Реалом»: «Пока это поражение не имеет большого значения. Они впереди на одно очко, все может измениться»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвел итоги матча с «Реалом» (0:2).

«Думаю, что мы хорошо провели первый тайм, а они – второй. Мы неплохо начали второй тайм, но начали допускать неточные передачи. Нужно поздравить с победой.

Иногда нормально уступать в матче, когда ты пытаешься играть. Но когда противник так сильно прижимает тебя, становится трудно. Нужно отдать должное игрокам «Реала».

Месси – очень важный игрок. Но мы не должны быть одержимы одним игроком. Сегодня так совпало, что он не смог [выиграть в одиночку].

Пока что это поражение не имеет большого значения. Они впереди на одно очко, и все может измениться», – сказал Сетьен.