Жерар Пике: «В первом тайме была худшая версия «Реала», что я видел на «Бернабеу»

Защитник «Барселоны» поделился мыслями об игре Ла Лиги с «Реалом» (0:2).

«В первом тайме мы контролировали игру. Это была худшая версия , что я видел на «Сантьяго Бернабеу». Во втором тайме они смогли отодвинуть нас от своих ворот и забили первый гол после неудачного момента.

Я не говорю, что это критика [слова о «Реале» в первом тайме]. Мы тоже были не слишком хороши. Если бы мы воспользовались своими моментами в первом тайме, они бы столкнулись с проблемами.

Нас ранили, но не убили. Думаю, нам по силам выиграть , – заявил Пике.