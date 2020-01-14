Жерар Пике: «В первом тайме была худшая версия «Реала», что я видел на «Бернабеу»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мыслями об игре Ла Лиги с «Реалом» (0:2).
«В первом тайме мы контролировали игру. Это была худшая версия «Реала», что я видел на «Сантьяго Бернабеу». Во втором тайме они смогли отодвинуть нас от своих ворот и забили первый гол после неудачного момента.
Я не говорю, что это критика [слова о «Реале» в первом тайме]. Мы тоже были не слишком хороши. Если бы мы воспользовались своими моментами в первом тайме, они бы столкнулись с проблемами.
Нас ранили, но не убили. Думаю, нам по силам выиграть Ла Лигу», – заявил Пике.