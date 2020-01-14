Роспотребнадзор подтвердил заражение коронавирусом сотрудника РФС (Baza)

Давид Беров, сотрудник и игрок команды ЛФЛ «Мегамужики», заразился коронавирусом, утверждает Baza.

Как отмечается, заболевание у Берова подтвердил Роспотребнадзор.

Процедура подтверждения коронавируса проходит в три этапа: на первом подтверждение дают врачи-инфекционисты, на втором – специалисты Роспотребнадзора, на третьем – организация «Вектор». Сейчас диагноз Берова получил два одобрения.

Теперь анализы Берова направлены в «Вектор». Берова держали в общей палате вместе с еще несколькими пациентами.

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