Роспотребнадзор подтвердил заражение коронавирусом сотрудника РФС (Baza)

Давид Беров, сотрудник РФС и игрок команды ЛФЛ «Мегамужики», заразился коронавирусом, утверждает Baza.
Как отмечается, заболевание у Берова подтвердил Роспотребнадзор.
Процедура подтверждения коронавируса проходит в три этапа: на первом подтверждение дают врачи-инфекционисты, на втором – специалисты Роспотребнадзора, на третьем – организация «Вектор». Сейчас диагноз Берова получил два одобрения.
Теперь анализы Берова направлены в «Вектор». Берова держали в общей палате вместе с еще несколькими пациентами.
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