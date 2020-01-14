Де Хеа совершил 7 результативных ошибок в АПЛ со старта прошлого сезона. Он сравнялся с Лено и Дубравкой

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Эвертон премьер-лига Англия Арсенал Давид Де Хеа Мартин Дубравка Бернд Лено Доминик Кэлверт-Льюин Футбол

«Манчестер Юнайтед» проигрывает «Эвертону» (0:1, первый тайм) в матче 28-го тура АПЛ.

На 3-й минуте голкипер манкунианцев Давид Де Хеа неудачно ввел мяч в игру, попав в ногу форварда «Эвертона» Доминика Кэлверт-Льюина, после чего мяч отлетел в ворота.

Это седьмая ошибка испанского вратаря, приведшая к голу, в нынешнем сезоне АПЛ. Он сравнялся с лидерами по данному показателю – Берндом Лено из «Арсенала» и Мартином Дубравкой из «Ньюкасла».

Со статистикой Де Хеа можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Эвертоном» и «МЮ».

Кэлверт-Льюин забил после ошибки Де Хеа. Это его 8-й гол в 10 матчах АПЛ при Анчелотти

Фото: кадр из трансляции DAZN

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