Де Хеа совершил 7 результативных ошибок в АПЛ со старта прошлого сезона. Он сравнялся с Лено и Дубравкой

проигрывает «Эвертону» (0:1, первый тайм) в матче 28-го тура АПЛ.

На 3-й минуте голкипер манкунианцев неудачно ввел мяч в игру, попав в ногу форварда «Эвертона» , после чего мяч отлетел в ворота.

Это седьмая ошибка испанского вратаря, приведшая к голу, в нынешнем сезоне АПЛ. Он сравнялся с лидерами по данному показателю – Берндом Лено из и Мартином Дубравкой из «Ньюкасла».

Со статистикой Де Хеа можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Эвертоном» и «МЮ».

Кэлверт-Льюин забил после ошибки Де Хеа. Это его 8-й гол в 10 матчах АПЛ при Анчелотти

Фото: кадр из трансляции DAZN