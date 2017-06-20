🥇 Репилов во второй раз в карьере победил в общем зачете Кубка мира по санному спорту, Павличенко – 3-й

Теги Кубок мира Степан Федоров результаты Санный спорт сборная Италии Семен Павличенко сборная Австрии сборная России (сани) Александр Горбацевич Александр Степичев Роман Репилов Доминик Фишналлер Йонас Мюллер Бобслей/сани/скелетон

Российский саночник Семен Павличенко победил на этапе Кубка мира в Германии, Роман Репилов стал третьим. 

Репилов во второй раз в карьере одержал победу в общем зачете Кубка мира, Семен Павличенко – третий.

Санный спорт 

Кубок мира 

Кенигзее, Германия 

Мужчины 

1. Семен Павличенко (Россия) – 1.38,359

2. Йонас Мюллер (Австрия) – 1.38,362

3. Роман Репилов (Россия) – 1.38,426…

29. Александр Горбацевич (Россия) – 1.44,861

Общий зачет 

1. Роман Репилов (Россия) – 765

2. Доминик Фишналлер (Италия) – 749

3. Семен Павличенко (Россия) – 741…

15. Максим Аравин (Россия) – 283…

18. Александр Горбацевич (Россия) – 247

30. Степан Федоров (Россия) – 108…

43. Александр Степичев ( Россия) – 19

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