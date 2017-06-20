🥇 Репилов во второй раз в карьере победил в общем зачете Кубка мира по санному спорту, Павличенко – 3-й

Российский саночник победил на этапе Кубка мира в Германии, Роман Репилов стал третьим.

Репилов во второй раз в карьере одержал победу в общем зачете Кубка мира, Семен Павличенко – третий.

Санный спорт

Кубок мира

Кенигзее, Германия

Мужчины

1. Семен Павличенко (Россия) – 1.38,359

2. Йонас Мюллер (Австрия) – 1.38,362

3. (Россия) – 1.38,426…

29. Александр Горбацевич (Россия) – 1.44,861

Общий зачет

1. Роман Репилов (Россия) – 765

2. Доминик Фишналлер (Италия) – 749

3. Семен Павличенко (Россия) – 741…

15. Максим Аравин (Россия) – 283…

18. Александр Горбацевич (Россия) – 247

30. Степан Федоров (Россия) – 108…

43. Александр Степичев ( Россия) – 19