🥇 Репилов во второй раз в карьере победил в общем зачете Кубка мира по санному спорту, Павличенко – 3-й

Российский саночник Семен Павличенко победил на этапе Кубка мира в Германии, Роман Репилов стал третьим.
Репилов во второй раз в карьере одержал победу в общем зачете Кубка мира, Семен Павличенко – третий.
Санный спорт
Кубок мира
Кенигзее, Германия
Мужчины
1. Семен Павличенко (Россия) – 1.38,359
2. Йонас Мюллер (Австрия) – 1.38,362
3. Роман Репилов (Россия) – 1.38,426…
29. Александр Горбацевич (Россия) – 1.44,861
Общий зачет
1. Роман Репилов (Россия) – 765
2. Доминик Фишналлер (Италия) – 749
3. Семен Павличенко (Россия) – 741…
15. Максим Аравин (Россия) – 283…
18. Александр Горбацевич (Россия) – 247
30. Степан Федоров (Россия) – 108…
43. Александр Степичев ( Россия) – 19