Россия без евровесны впервые за 18 лет, поражение россиян на Кубке Первого канала, приговор фаната «Зенита» за удар омоновца и другие новости утра

1. Кошмарный для РПЛ евросезон (21 проигрыш в 34 матчах) завершился крупным поражением «Краснодара» от «Хетафе» (0:3) и победой ЦСКА над «Эспаньолом» (1:0). «Быки» не вышли в плей-офф, а москвичи повторили антирекорд «Спартака» в турнире, набрав 5 очков в группе.

Российские клубы не сыграют в еврокубках весной впервые за 18 лет. Россия не догонит Португалию в таблице коэффициентов УЕФА в этом сезоне: будет две команды в Лиге чемпионов.

2. В 6-м туре Лиги Европы «Арсенал» сыграл вничью со «Стандардом» (2:2), а «Манчестер Юнайтед» разгромил АЗ (4:0). Они вышли в 1/16 финала, где также сыграют «Интер», «Аякс», «Шахтер» и другие достойные клубы.

3. Россия с поражения от Швеции (3:4) стартовала на Кубке Первого канала. Это третий проигрыш в четырех матчах при Кудашове. Чехия победила Финляндию.

4. Фанат «Зенита» получил 3 года условно за удар в лицо сотруднику ОМОН на «Газпром Арене». Ему повезло больше, чем двум болельщикам, которых ранее приговорили к колонии-поселению.

5. «Химки» дома обыграли «Альбу» (104:87) в 13-м туре Евролиги, ЦСКА на выезде уступил «Маккаби» (80:90).

6. Трансферы. «Ливерпуль» подпишет форварда «Зальцбурга» Минамино за 7,25 млн фунтов. ЦСКА не выкупил Лукаса Сантоса за 4,8 млн евро. Ригони может вернуться в «Зенит». Сане отказался продлевать контракт с «Ман Сити». Спортивным директором «Динамо» готов стать Яровинский, работавший со Слуцким. Анчелотти нет среди кандидатов «Арсенала» на пост тренера.

7. «Витязь» обменял Аалтонена в СКА на права на Оберга. Кравцов попрощался с «Трактором» и возвращается в «Рейнджерс».

8. Комитет спортсменов WADA не будет просить CAS ужесточать санкции в отношении России. Британка Аггер вышла из комиссии в знак протеста против неполного отстранения России.

9. Россиянка Шевнина стала 5-й в суперспринте на этапе Кубка IBU, Стрельцов – 15-й у мужчин. Егорова и Пащенко выиграли индивидуальные гонки на Кубке России.

10. Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской.

11. НХЛ. Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Бостон», «Питтсбург» победил «Коламбус», «Рейнджерс» встречаются в гостях с «Сан-Хосе». Другие результаты – здесь.

12. НБА. «Филадельфия» взяла верх над «Бостоном», «Денвер» принимает «Портленд». Остальные результаты – здесь.

Цитаты дня:

Черчесов о конфликте Дзюбы с фанатами: «Прошу Артема, болельщиков и полицию – закроем тему!»

Евгений Кафельников: «Российский футбол умер. Да здравствует лимит👍👏»

Депутат Дегтярев: «Россия показала шведам Полтаву в третьем периоде»

Хабиб: «Мне не нравится Фергюсон. В бою с ним сделаю свою работу»