Депутат Дегтярев: «Россия показала шведам Полтаву в третьем периоде»

Глава комитета Госдумы по физической культуре и делам молодежи Михаил Дегтярев высказался о поражении сборной России (3:4) от команды Швеции в матче Кубка Первого канала.

«Играли слабо первые два периода, видимо, не хватало физической формы, запала, не знаю еще чего.

Но в третьем периоде совсем другая картина, сразу было видно, что тренер проделал работу. Надо сразу начинать играть так, как в третьем периоде, тогда будут победы.

Может, перегорели немножко, может, настрой немного не тот. Вы видели, много неточных пасов было, много теряли шайбу, мало шли по центру. Молодцы, что потом собрались.



Каждый матч важен, сборная должна в каждом матче бороться. Нет неважных матчей у сборной в любом виде спорта.

Там, где ты отстаиваешь Россию, нужно бороться. Надо было шведам показать Полтаву, и в третьем периоде мы им это показали. А до этого была Северная война, чуть-чуть не дожали», – заявил Дегтярев.

😡Россия с поражения от Швеции (3:4) стартовала на Кубке Первого канала