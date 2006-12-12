Евгений Кафельников: «Российский футбол умер. Да здравствует лимит👍👏»

Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников поделился эмоциями после матча между «Хетафе» и «Краснодаром» (0:3).

«Да здравствует лимит на легионеров! 👍👏👍👏 Футбол у нас в России окончательно умер», – написал Кафельников.

До этого в заключительном туре Лиги чемпионов поражения потерпели «Зенит» (0:3) и «Локомотив» (0:2).

🆘Российские клубы не сыграют в еврокубках весной впервые за 18 лет

У России ни одного клуба в евровесне. Такого провала не было с 2001-го

История лимита: от липовых правил нулевых до согласования с властью