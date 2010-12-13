«Арсенал», «МЮ», «Интер», «Аякс» и «Шахтер» сыграют в плей-офф Лиги Европы

Определился состав участников плей-офф Лиги Европы по итогам матчей 6-го тура группового этапа.
Сеянные: «Аякс», «Арсенал», «Брага», «Базель», «Бенфика», «Селтик», «Эспаньол», «Гент», «Интер», «Истанбул», ЛАСК, «Мальме», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Ред Булл», «Севилья».
Несеянные: АПОЭЛ, АЗ, «Байер», ЧФР, «Брюгге», «Копенгаген», «Айнтрахт», «Хетафе», «Лудогорец», «Олимпиакос», «Рейнджерс», «Рома», «Шахтер», «Спортинг», «Вольфсбург», «Вулверхэмптон».
Жеребьевка 1/16 финала состоится в понедельник, 16 декабря, в 14:00 по московскому времени.
Матчи первого раунда плей-офф пройдут 20 и 27 февраля.
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