🆘Российские клубы не сыграют в еврокубках весной впервые за 18 лет

проиграл «Хетафе» (0:3) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.

Таким образом, команда Сергея Матвеева заняла 3-е место в группе C Лиги Европы и не сумела выйти в плей-офф турнира.

Ранее «Локомотив» и вылетели из Лиги чемпионов, заняв 4-е места в группах D и G соответственно, а досрочно потерял шансы на выход в плей-офф и занимает последнее место в группе Н Лиги Европы.

Таким образом, впервые за 18 лет ни один из российских клубов не сыграет в весенней стадии еврокубков.

В сезоне-2001/02 не смог выйти из группы Лиги чемпионов, «Локомотив» вылетел на стадии 1/16 финала Кубка УЕФА (тогда эту стадию проводили осенью), , «Анжи» и «Черноморец» вылетели в 1/64 финала Кубка УЕФА, а «Динамо» – в 1/32 финала этого турнира.

Так плохо в еврокубках мы не играли с начала нулевых. Даже Румыния, Швеция и Хорватия мощнее

У России ни одного клуба в евровесне. Такого провала не было с 2001-го