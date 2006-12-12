Видеотрансляция матча «Хетафе» – «Краснодар». Текстовый онлайн есть

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«Краснодар» в гостях играет с «Хетафе» в 6-м туре группового раунда Лиги Европы.

Российская команда гарантирует себе выход в плей-офф в случае победы. Любой другой результат не позволит «быкам» продолжить выступление в турнире.

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

Хетафе Испания – Краснодар Россия 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
12 декабря, 20.55, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча текстовый онлайн статистика
ХетафеСория, Кабрера, Ньом, Суарес, Кукурелья, Джейсон (Кенеди, 68), Арамбарри, Максимович, Джене, Мата, Анхель Родригес.
КраснодарКрицюк, Мартынович, Петров, Рамирес, Спайич, Вандерсон, Газинский, Вильена, Сулейманов (Намли, 62), Берг, Игнатьев (Уткин, 69).
Предупреждения:
Мартынович (14), Суарес (26), Газинский (26), Спайич (43).

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