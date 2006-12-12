Видеотрансляция матча «Хетафе» – «Краснодар». Текстовый онлайн есть

«Краснодар» в гостях играет с «Хетафе» в 6-м туре группового раунда Лиги Европы.
Российская команда гарантирует себе выход в плей-офф в случае победы. Любой другой результат не позволит «быкам» продолжить выступление в турнире.
На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию матча. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.
- Дата проведения
- 12 декабря, 20.55, «Колисеум Альфонсо Перес»
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Хетафе –
Сория, Кабрера, Ньом, Суарес, Кукурелья, Джейсон (Кенеди, 68), Арамбарри, Максимович, Джене, Мата, Анхель Родригес.
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Краснодар –
Крицюк, Мартынович, Петров, Рамирес, Спайич, Вандерсон, Газинский, Вильена, Сулейманов (Намли, 62), Берг, Игнатьев (Уткин, 69).
- Предупреждения:
- Мартынович (14), Суарес (26), Газинский (26), Спайич (43).