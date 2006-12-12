Видеотрансляция матча «Хетафе» – «Краснодар». Текстовый онлайн есть

в гостях играет с «Хетафе» в 6-м туре группового раунда Лиги Европы.

Российская команда гарантирует себе выход в плей-офф в случае победы. Любой другой результат не позволит «быкам» продолжить выступление в турнире.

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