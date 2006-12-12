Ригони может вернуться в «Зенит» в январе. «Сампдория» недовольна его игрой («СДЗД»)

Полузащитник «Сампдории» Эмилиано Ригони, права на которого принадлежат , может досрочно вернуться в Петербург.

Как сообщает «Спорт День за Днем», недовольна выступлениями 26-летнего аргентинца и не планирует выкупать его.

Кроме того, итальянцы рассматривают вариант с досрочным расторжением арендного соглашения. При таком развитии событий Ригони вернется в Петербург уже зимой.

Хавбек перешел в «Зенит» летом 2017 года из «Индепендьенте» за 9 млн евро.

В текущем сезоне Ригони провел за «Сампдорию» 9 матчей в Серии А и отдал одну голевую передачу. Команда занимает 17-е место в таблице.