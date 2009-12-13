Клубы РПЛ проиграли 21 из 34 матчей в еврокубках в сезоне

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Арсенал Тула Краснодар Футбол

Российские клубы проиграли 21 матч в нынешнем еврокубковом сезоне.

Всего команды РПЛ провели в Лиге чемпионов и Лиге Европы 34 игры – 10 побед, 21 поражение и 3 ничьих.

Тульский «Арсенал» уступил в двух матчах. «Спартак» одержал две победы и потерпел два поражения.

У «Зенита» две победы, одно ничья и три поражения. У «Локомотива» одна победа и пять поражений.

У «Краснодара» четыре победы и шесть поражений. У ЦСКА одна победа, две ничьих и три поражения.

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