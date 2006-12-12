Кравцов попрощался с «Трактором». Он возвращается в «Рейнджерс»

Нападающий Виталий Кравцов возвращается в систему .

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Завтра Кравцов улетает в Северную Америку

«Хотелось бы сказать болельщикам большое спасибо за то, что поддерживали и переживали в такой непростой период!

Поблагодарить тренерский штаб, руководство, командный персонал, и, конечно же, игроков, с кем приятно было играть в одной команде и видеться в раздевалке.

Так сложилась ситуация, поэтому желаю команде больших побед и без травм, а болельщикам – терпения и веры в команду. Спасибо, Челябинск. За черной полосой всегда идет белая», – написал хоккеист в инстаграме.

В начале сезона 19-летний форвард не смог пробиться в основной состав «Рейнджерс» и был отправлен в АХЛ. После этого он решил вернуться в Россию. После нескольких матчей Кравцов был отправлен в ВХЛ.

Топовый русский юниор докатился до вышки. Всего три месяца назад был в Америке и собирался играть в НХЛ