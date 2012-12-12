Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о конфликте форварда Артема Дзюбы с фанатами.

– Беспокоит ли вас накалившаяся обстановка вокруг Дзюбы и фанатов? Может ли это отразиться на атмосфере в команде, на которую Артем как капитан и лидер в любом случае оказывает большое влияние?

– Не думаю, что этот накал сохранится до весны. Надеюсь, он спадет. Есть ситуации, на которые нельзя не реагировать, но надо реагировать правильно. Я с ним и переписывался, и переговорил после возвращения в клубы и перед игрой «Зенита» с «Лионом». Видите – он и «Лиону» забил, и, по сути дела, «Спартаку», и «Динамо». Думаю, в этом плане его реакция правильная.

Но я бы хотел, чтобы все быстрее успокоилось. И чтобы ваш брат не подливал масла в огонь очередными вопросами на эту тему, и градус накала этой ситуации был снижен. Хотя понимаю, что это ваша работа, и журналисты обязаны освещать все актуальные темы.

Думаю, на нас это не скажется. В конце концов, Артем тоже взрослеет. К тому же его статус и та роль, которую он играет в сборной, делает задачу объединять автоматической. Потому что он – капитан команды.

Не знаю, получится или нет, имею право так говорить или нет, но очень прошу и болельщиков, и самого Артема, и журналистов, и полицию – давайте закроем эту тему! Наш караван идет дальше, мы все в одной лодке, мы все друг от друга зависим и друг друга подпитываем. Тем более, что в футбольном первенстве сейчас перерыв, скоро Новый год, и есть время спокойно все проанализировать и объективно оценить.

– Вот только развитие событий забвению этой истории, увы, не способствует. В Питере перед матчем со «Спартаком» людей сажали на 15 суток и отлучали на полтора года от посещения стадионов, как писали в исполнительных листах, конкретно за оскорбления в адрес Дзюбы.

– Многое зависит и от того, как подается та или иная информация. Еще раз повторю: давайте поставим на этом точку. И давайте все вместе уважать друг друга, – сказал Черчесов.

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