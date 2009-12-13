НБА. «Филадельфия» против «Бостона», «Денвер» сыграет с «Портлендом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
В сражении ведущих команд Востока «Бостон» примет «Филадельфию». «Денвер» дома сыграет с «Портлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 декабря, 04.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 13 декабря, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 13 декабря, 05.00, «Mexico City Arena»
- Дата проведения
- 13 декабря, 06.30, «Pepsi Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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