НБА. «Филадельфия» против «Бостона», «Денвер» сыграет с «Портлендом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут четыре матча.

В сражении ведущих команд Востока примет «Филадельфию». «Денвер» дома сыграет с «Портлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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