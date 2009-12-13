Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Филадельфия» против «Бостона», «Денвер» сыграет с «Портлендом» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Кливленд Даллас Денвер Детройт Филадельфия Портленд Сан-Антонио НБА Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

    В сражении ведущих команд Востока «Бостон» примет «Филадельфию». «Денвер» дома сыграет с «Портлендом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Филадельфия
    Дата проведения
    13 декабря, 04.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Кливленд
    Дата проведения
    13 декабря, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Детройт – Даллас
    Дата проведения
    13 декабря, 05.00, «Mexico City Arena»
    Онлайн матча Превью

    Денвер – Портленд
    Дата проведения
    13 декабря, 06.30, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    У «Сан-Антонио» и Грегга Поповича все очень плохо. Такого не было уже больше 20 лет

    Человек-мем из НБА фанатеет от американской глухомани. Но сейчас играет в Краснодаре и страдает вместе с «Локо»

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья