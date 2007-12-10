Крах русского спорта, судья на класико, 11-я победа СКА, первый успех Юнгберга и другие новости утра

1. Российский спорт опять рухнул: ВАДА отстранило Россию на 4 года от Олимпийских игр и чемпионатов мира. При этом WADA против выступления спортсменов на Играх в команде под названием «Олимпийские атлеты из России». Глава комиссии WADA также заявил, что футбольная cборная России не сможет выступать под своим флагом в финальной части ЧМ-2022. Радует только президент ИИХФ Рене Фазель, который сказал, что хоккейные турниры из России перенести невозможно.

Собрали для вас главное тут: Нас лишили не только гимна и флага. Здесь – все наказания для России от ВАДА. А что с футболом? Про это читайте здесь: У России заберут Евро? А на ЧМ в Катаре пустят? Самые волнительные вопросы о футболе в связи с баном от ВАДА.

2. «Арсенал» впервые победил при Юнгберге, обыграв «Вест Хэм» в гостях, прервал 9-матчевую серию без побед и поднялся на 9-е место в АПЛ.

Сегодня у «Зенита» решающая игра с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Расклады весьма сложные: все зависит от «Лиона», победа не гарантирует выход в плей-офф – и есть вполне реальный шанс вообще пролететь мимо евровесны. Тем интереснее зарядить на матч, ведь за ничью и победу Питера дают хороший коэффициент, а поставить можно без всякого риска: держите фрибет 1000 рублей и выбирайте вариант на свой вкус!

3. КХЛ. «Авангард» проиграл «Барысу», СКА в гостях одолел по буллитам «Динамо», одержав 11-ю победу подряд.

4. РПЛ представила свое экономическое исследование. Доходы клубов РПЛ за 2018 финансовый год составили 59,4 млрд рублей, расходы – 57,8 млрд. Клубы заработали 3,28 млрд рублей на продаже билетов и абонементов в сезоне-2018/19.

5. НХЛ. Два очка Овечкина не помогли «Вашингтону» обыграть «Коламбус», «Айлендерс» победил «Тампу» благодаря 31 сэйву Варламова. Ничушкин забросил 5 шайб в 8 играх после безголевой серии из 91 матча. Другие результаты – здесь.

6. Арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес назначен на матч «Барса» – «Реал». Это его 4-е класико, ранее он дважды удалял Серхио Рамоса.

7. Комментаторам «Матч ТВ» запретили обсуждать фанатские протесты во время матчей. Это указание «непосредственного руководства», сообщает «Медуза».

8. Полузащитники «Спартака» Жано Ананидзе и Аяз Гулиев могут покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

9. НБА. Сакраменто» взял верх над «Хьюстоном», «Индиана» уступила «Клипперс». Остальные результаты – здесь.

10. Глава департамента судейства Александр Егоров выступил с оценкой работы арбитров: похвалил Мешкова, пожурил ВАР и не стал комментировать слова Гинера.

11. «Динамо» интересуется полузащитником «Ростова» Хореном Байрамяном. Ему могут увеличить зарплату в несколько раз.

Цитаты дня.

Геркус о санкциях WADA: «Нацистская Германия проиграла войну, МОК ее забанил. Россию банят три Олимпиады подряд»

Игорь Акинфеев: «Нам желтые и красные дают без разбора. Не помню такого судейства, как в этом году»

Татьяна Тарасова – о санкциях WADA в отношении России: «Руководители, которые были назначены до этого, позорят Путина»

Эдгард Запашный о фанатах: «Приняли западную культуру, где нормально вести себя на стадионе как мрази»

Григорий Родченков: «Нужно пересмотреть результаты Лондона-2012 и Сочи-2014. Поколение спортсменов лишилось медалей из-за русских мошенников»

Путин – о решении WADA: «Если нет претензий к ОКР, то страна должна выступать под национальном флагом»