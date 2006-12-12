Спортивным директором «Динамо» готовится стать Яровинский. Он работал со Слуцким в «Халле» и «Витессе»

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Олег Яровинский готовится стать новым спортивным директором московского «Динамо».По данным Betting Insider, стороны могут заключить контракт уже на ближайшей встрече на этой неделе.

Яровинский ранее работал в футбольных клубах «Москва», «Крылья Советов» и ЦСКА, где он сначала возглавлял селекционный отдел, а позже стал спортивным директором.

Вместе с тренером Леонидом Слуцким он в 2017 году работал в «Халл Сити», а с 2018 по 2019 год – в голландском «Витессе».

В этом году в «Динамо» на посту спортивного директора работали Роман Широков (был уволен весной) и Роман Орещук (уволен в октябре).

Ранее сообщалось, что Слуцкий может стать главным тренером «Динамо».

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