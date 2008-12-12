Евролига. 13-й тур. «Химки» – «Альба», ЦСКА на выезде сыграет с «Маккаби» и другие матчи

Сегодня в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» примут немецкую «Альбу».
Московский ЦСКА на выезде сыграет с тель-авивским «Маккаби».
Евролига
Регулярный чемпионат
13-й тур
- Дата проведения
- 12 декабря, 20.00, «Арена Мытищи»
- Дата проведения
- 12 декабря, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 12 декабря, 21.00, «Александар Николич Холл»
- Дата проведения
- 12 декабря, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 12 декабря, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 10-2, Барселона Испания – 9-3, Реал Испания – 9-3, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 8-4, ЦСКА Россия – 8-4, Панатинаикос Греция – 8-4, Милан Италия – 7-5, Химки Россия – 6-6, Олимпиакос Греция – 5-7, Црвена Звезда Сербия – 5-7, Баскония Испания – 5-7, Фенербахче Турция – 5-7, Виллербан Франция – 5-7, Альба Германия – 4-8, Валенсия Испания – 4-8, Бавария Германия – 4-8, Жальгирис Литва – 3-9, Зенит Россия – 3-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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