Евролига. 13-й тур. «Химки» – «Альба», ЦСКА на выезде сыграет с «Маккаби» и другие матчи

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Сегодня в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки»  примут немецкую «Альбу».

Московский ЦСКА на выезде сыграет с тель-авивским «Маккаби».

Евролига

Регулярный чемпионат

13-й тур

Химки Россия  –  Альба Германия
Дата проведения
12 декабря, 20.00, «Арена Мытищи»
Онлайн матча

Фенербахче Турция  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
12 декабря, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Црвена Звезда мтс Сербия  –  Кирольбет Баскония Испания
Дата проведения
12 декабря, 21.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча

Маккаби FOX Израиль  –  ЦСКА Россия
Дата проведения
12 декабря, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
12 декабря, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес Турция – 10-2, Барселона Испания – 9-3, Реал Испания – 9-3, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 8-4, ЦСКА Россия – 8-4, Панатинаикос Греция – 8-4, Милан Италия – 7-5, Химки Россия – 6-6, Олимпиакос Греция – 5-7, Црвена Звезда Сербия – 5-7, Баскония Испания – 5-7, Фенербахче Турция – 5-7, Виллербан Франция – 5-7, Альба Германия – 4-8, Валенсия Испания – 4-8, Бавария Германия – 4-8, Жальгирис Литва – 3-9, Зенит Россия – 3-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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