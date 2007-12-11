Провал «Зенита», вылет «Интера» и «Аякса» из ЛЧ, увольнение Анчелотти, конец карьеры Сычева и другие новости утра

1. «Зенит» развалился в еврокубках. 0:3 от «Бенфики» в Лиссабоне и тотальный пролет: ни плей-офф Лиги чемпионов, ни плей-офф Лиги Европы. Такого с «Зенитом» не было 10 лет. Оба российских клуба заняли последние места в ЛЧ, в прошлом сезоне было так же.

2. 🛫 Окинем взглядом Европу в целом: «Челси», «Валенсия», «Боруссия», «Лион», а также «Наполи» и «Ливерпуль» вышли в плей-офф ЛЧ. «Аякс» и «Интер» отлетели в ЛЕ, компанию им составят «Бенфика» и «Зальцбург». В группе «Зенита» «Лион» выбил питерцев не просто так, а совершив камбэк с 0:2 в матче с «Лейпцигом». Результаты игрового вечера можно в деталях изучить здесь.

«Тоттенхэм» Моуринью хочет поквитаться с «Баварией» за осенние 2:7, случившиеся еще при Почеттино. Помните тот сказочный матч с 4 голами Гнабри в ворота «шпор»? Жозе запретил своей команде пересматривать эпизоды разгрома. Верите в новый «Тоттенхэм»? Или «Бавария» все равно сильнее? 1000 рублей в подарок – ваш шанс сделать ставку без малейшего риска!

3. «Наполи» уволил Анчелотти, несмотря на выход команды в плей-офф ЛЧ и поддержку со стороны футболистов. Впрочем, до победы над «Генком» партенопейцы не могли выиграть 9 матчей подряд. Девять, Карло! Скорее всего, «Наполи» возглавит Гаттузо.

4. Сычев завершил карьеру. Последним клубом форварда был «Пюник», за который он так и не сыграл.

5. НХЛ не будет проводить Кубок мира в 2021 году.

6. В очередной игровой день гол Дадонова не помог «Флориде» победить «Тампу», Малкин набрал очки в 3-м матче подряд, но его «Питтсбург» уступил «Монреалю». Другие результаты – здесь.

7. 🤠 «Даллас» уволил тренера Монтгомери из-за «непрофессионального поведения». Команда шла 6-й на Западе на момент этого решения.

8. Дзюба сыграет самого себя в фильме «Я не Дзюба». По сюжету он будет ангелом.

9. Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2022 года 🐓 До ЧМ в Катаре включительно, говоря яснее.

10. Совет директоров «Спартака» собрался и решил, что состав команды укомплектован. Вот так вот.

11. В НБА «Филадельфия» взяла верх над «Денвером», «Майами» обыграл «Атланту». Остальные результаты – здесь.

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