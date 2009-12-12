Фанат «Зенита» получил 3 года условно за удар в лицо сотруднику ОМОНа на «Газпром Арене»

Болельщик Георгий Воеводин осужден на 3 года условно по обвинению в применении насилия к представителю власти.

В перерыве матча 4-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (1:1) произошла драка между группой фанатов и сотрудниками ОМОНа.

Суд установил, что Воеводин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил сотрудника ОМОНа рукой в лицо, отчего тот упал на землю, ударившись головой. Сообщается, что болельщик признал свою вину.

Ранее за участие в этой драке были осуждены еще несколько болельщиков. Артур Данилов был осужден на один год и 8 месяцев колонии-поселения, Денис Первачук получил один год колонии-поселения, а Артем Прохоров и Алексей Антонов были приговорены к штрафам в размере 20 и 15 тысяч рублей соответственно.