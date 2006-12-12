Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Такуми Минамино может продолжить карьеру в , сообщает The Times.

В трансфере 24-летнего японца заинтересован главный тренер английской команды Юрген Клопп, которого впечатлили выступления игрока в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль» готов активировать опцию выкупа Минамино в размере 7,25 млн фунтов. Журналист The Athletic Джеймс Пирс утверждает, что велика вероятность перехода японца в мерсисайдский клуб уже в январе.

В 14 матчах австрийской Бундеслиги Минамино забил 5 голов и отдал 5 голевых передач, также он набрал 5 очков (2+3) в 6 матчах Лиги чемпионов. Статистику игрока можно изучить здесь.