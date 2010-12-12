Хабиб: «Мне не нравится Фергюсон. В бою с ним сделаю свою работу»

Чемпион UFC в легком дивизионе рассказал, что думает о следующем сопернике – .

«Это очень важный бой для UFC, фанатов, меня и Тони. Мы подписали соглашение на бой, так что, надеюсь, он состоится в апреле.

У меня нет ничего личного к нему. Тони – отличный боец. Как личность он мне не нравится. Я не понимаю, что происходит в его уме, какие мысли в его голове.

Я сфокусирован на поединке. Когда дверь клетки будет закрыта, я сделаю свою работу», – рассказал Хабиб.

Бой Хабиб – Фергюсон состоится 18 апреля в Нью-Йорке.

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