Хабиб: «Мне не нравится Фергюсон. В бою с ним сделаю свою работу»

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что думает о следующем сопернике – Тони Фергюсоне.
«Это очень важный бой для UFC, фанатов, меня и Тони. Мы подписали соглашение на бой, так что, надеюсь, он состоится в апреле.
У меня нет ничего личного к нему. Тони – отличный боец. Как личность он мне не нравится. Я не понимаю, что происходит в его уме, какие мысли в его голове.
Я сфокусирован на поединке. Когда дверь клетки будет закрыта, я сделаю свою работу», – рассказал Хабиб.
Бой Хабиб – Фергюсон состоится 18 апреля в Нью-Йорке.
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