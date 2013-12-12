Комитет спортсменов WADA не будет просить CAS ужесточать санкции в отношении России

Комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) не будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) об ужесточении санкций в отношении российского спорта. Об этом сообщили в пресс-службе WADA.

«Комиссия спортсменов WADA провела сегодня одну из своих регулярных телеконференций, в ходе которой они обсудили решение Исполкома WADA от 9 декабря о статусе РУСАДА.

Во время разговора председатель комитета спортсменов подтвердил, что эти сообщения (о подаче апелляции в CAS об ужесточении санкций в отношении российского спорта) были неточными, они не рассматривают подачу такой апелляции», – цитирует РИА Новости пресс-службу организации.

В понедельник Исполком WADA отстранил Россию на 4 года от крупных турниров, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях с нейтральном статусе.

Российская сторона в течение 21 дня может подать апелляцию на решение WADA в CAS.

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