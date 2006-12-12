Россия потеряла шансы догнать Португалию в таблице коэффициентов УЕФА в этом сезоне

Россия потеряла шансы на то, чтобы сократить отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.

У России после вылета «Краснодара» не осталось команд в еврокубках – никто не прошел в плей-офф турнира.

10 декабря проиграл «Бенфике» (0:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов, благодаря чему португальцы заняли 3-е место в группе G и вышли в плей-офф Лиги Европы. Клуб из Санкт-Петербурга занял последнее место в группе.

11 декабря уступил «Атлетико» (0:2), в итоге оказавшись на 4-м месте в группе D.

12 декабря «Краснодар» проиграл «Хетафе» (0:3) в заключительном матче группового этапа Лиги Европы и не сумел выйти в плей-офф турнира, оставшись на 3-м месте в группе С.

Таким образом, на данный момент Россия имеет 45,216 балла, Португалия – 47,649 балла. Теоретические шансы на то, чтобы догнать Португалию, у россиян оставались в случае выхода в плей-офф Лиги Европы.

Сегодня ЦСКА проведет матч против «Эспаньола» в Лиге Европы. Эта игра станет последней для российских клубов в текущем розыгрыше еврокубков.

Португальская «Витория Гимараэш» обыграла «Айнтрахт» (3:2) в матче группы F Лиги Европы, но заняла 4-ю строчку в таблице. «Спортинг» же проиграл ЛАСК (0:3) в группе D, но вышел в плей-офф. Сегодня также сыграют и «Брага».

Португалия сейчас занимает 6-ю строчку, дающую право выставлять 3 команды в Лигу чемпионов с учетом квалификационных раундов. Россия на 7-м месте, которое позволяет выступать в ЛЧ только двумя командам.

У России ни одного клуба в евровесне. Такого провала не было с 2001-го