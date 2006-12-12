ЦСКА не выкупил Лукаса Сантоса за 4,8 млн евро, но может подписать его летом

Полузащитник Лукас Сантос возвращается в «Васко да Гама», так как не выкупил его трансфер, утверждает Globo Esporte.

Московский клуб не активировал опцию выкупа 20-летнего бразильца за 4,8 млн евро после окончания срока арендного соглашения.

Однако сообщается, что ЦСКА может попытаться приобрести Сантоса во время летнего трансферного окна.

Лукас Сантос провел за московский клуб 4 официальных матча и не забил ни одного гола.

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