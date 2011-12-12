«Локо» снова проиграл, все участники плей-офф ЛЧ, дисквалификация Гончаренко, «Яндекс» и Rambler хотят показывать РПЛ и другие новости утра

1. «Локомотив» уступил «Атлетико» в последнем туре групповой стадии Лиги чемпионов и, как и в прошлом сезоне, завершил турнир с 5 поражениями в 6 матчах. «Локо» победил лишь однажды в 10 последних играх, а кроме того, проиграл 4 матча подряд впервые за 12 с половиной лет.

«Краснодар» остается единственным российским клубом с шансами на евровесну и сегодня играет матч жизни с «Хетафе» в Лиге Европы. Победа выводит южан в плей-офф, а в случае ничьей или поражения «Базеля» – еще и на первое место в группе. Букмекеры в «Краснодар» не очень верят, но есть возможность зарядить на последнюю надежду РПЛ без всякого риска: ловите 1000 рублей на ставку бесплатно!

2. «Ювентус» победил «Байер» (2:0), «Реал» был сильнее «Брюгге» (3:1), а «Бавария», взяв верх над «Тоттенхэмом» (3:1), выиграла все 6 матчей в группе ЛЧ впервые в своей истории. Победа над «Локо» вывела «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов, так что определились все участники 1/8 финала. Жеребьевка пройдет 16 декабря. Стоит отметить, что впервые в истории только клубы лиг топ-5 сыграют в плей-офф ЛЧ.

Также стали известны все команды, которые из главного еврокубка попали в Лигу Европы: к уже известным участникам добавились «Байер», «Шахтер», «Брюгге» и «Олимпиакос».

3. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дисквалифицирован на 2 игры за повторный мат в адрес судей, еще на 1 матч – условно. «Спартак» оштрафован на 530 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче с «Ростовом».

4. «Яндекс» заинтересован в показе матчей РПЛ, также готовность принять участие в возможном тендере выразила Rambler Group.

5. Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи», сменив на этом посту Карло Анчелотти

6. Экспертно-судейская комиссия РФС пришла к выводу, что судья Виталий Мешков принял «верные решения по ключевым эпизодам» матча «Зенит» – «Спартак».

Кроме того, есть новости по реформам судейства: РФС введет рейтинг судей, который повлияет на назначения и выплаты арбитрам, а также внедрит систему штрафов за публичную критику рефери.

7. КХЛ представила дорожную карту потолка и пола зарплат.

8. Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко – лучший игрок декабря в РПЛ, Игорь Черевченко признан тренером месяца.

9. СКА представил форму на «Русскую классику». Она черная и вызвала критику дизайнера. Журналист Алексей Шевченко сообщил, что форма не согласована с КХЛ и нарушает регламент.

10. В НХЛ «Вашингтон» победил «Бостон», но в дуэли лидеров гонки снайперов забил только Пастрняк, вновь увеличив отрыв от Овечкина до 5 голов. Все результаты дня – здесь.

12. Еще одна отставка в НХЛ – «Сан-Хосе» уволил главного тренера Питера Дебура. Последняя волна тренерский разоблачений тут вроде бы ни причем.

13. В НБА «Клипперс» разгромили в гостях «Торонто», «Лейкерс» обыграли «Орландо» и другие результаты.

14. Болельщики признали пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена лучшим гонщиком сезона-2019.

15. Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» запустит благотворительный проект в защиту цирковых животных. Заруба с Запашным не прошла даром.

Цитаты дня.

Миша Алоян – о выступлении на ОИ-2020 под нейтральным флагом: «Если Путин скажет ехать, то надо ехать»

Анна Семак: «С детства знала, что у меня будет темнокожий малыш. Когда написала пост, дошло до руководства «Зенита»: «Сергей Богданович, соизмеряйте риски»

Валентина Матвиенко: «Россия может проводить свои Игры. Решение WADA говорит о кризисе институтов мирового спорта»

«Сели в лужу. Крах европейских надежд; шесть букв, вторая «и» – фиаско». Гендиректор «Зенита» Медведев о вылете из ЛЧ. Он же: «Трудно заиграть в еврокубках, если нет конкуренции во внутреннем чемпионате»🤷

Овечкин о том, любит ли Америку: «Да. Это мой второй дом»

Денис Панкратов: «Принцип России: обманываем, врем, лжем. А мировое сообщество еще и думает: дать нам бан или не дать?»