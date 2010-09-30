Кононов ушел из «Спартака», ЦСКА – лидер РПЛ, 1-е золото России на ЧМ по легкой атлетике, Хэмилтон выиграл в Сочи и другие новости утра

1. Олег Кононов ушел в отставку с поста главного тренера «Спартака». Красно-белые проиграли «Оренбургу» – это 4-е поражение подряд в РПЛ. В сентябрьских матчах команда не набрала ни одного очка.

Леонид Федун рассматривает кандидатуры Валерия Карпина и Андрея Тихонова, также в клуб может вернуться Роман Пилипчук.

Фанаты «Спартака» оскорбляли Кононова весь матч и проводили его соответствующе.

2. В лидеры РПЛ вышел ЦСКА, разгромивший «Урал». Чалов не забил пенальти, но это не помешало армейцам одержать пятую победу подряд с общим счетом 13:3.

«Краснодар» прервал серию из трех поражений подряд, обыграв «Арсенал». Все результаты дня – здесь.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» закроют английский тур. Оба топ-клуба сейчас похожи скорее на крепких середняков АПЛ, но победа может существенно поправить дела что одних, что других: «канониры» ворвутся в зону Лиги чемпионов, а манкунианцы вплотную приблизятся к «Тоттенхэму» и слоту в Лиге Европы. Залить на исход матча можно без всякого риска: ловите 1000 рублей на ставку бесплатно и побеждайте как «Оренбург»!

3. Первое золото на ЧМ по легкой атлетике России принесла прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

Награды российских спортсменов не учитываются в медальном зачете турнира, но на Sports.ru честная таблица, где учтены все медали.

4. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при России. «Мерседес» в шестой раз подряд победил в Сочи.

Гонщиком дня стал Феттель, а Хэмилтон побил рекорд Шумахера по числу гонок с кругом лидирования.

5. Продолжает падать «Милан», проигравший 4 из 6 стартовых матчей сезона. На «Сан-Сиро» уже сватают Андрея Шевченко.

Остальные результаты матчей воскресенья – здесь.

6. На теннисном турнире в Пекине Александрова, Свитолина, Ястремская и Осака вышли во 2-й круг, Кузнецова, Блинкова выбыли. Уже известно, кто с кем сыграет во втором круге.

7. В КХЛ «Торпедо» обыграло «Сочи», «Локомотив» уступил «Трактору».

8. Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Каролину», Свечников набрал 2 очка, Кузнецов – одно. Юртайкин забил за «Сан-Хосе».

9. Федор Смолов сказал, что повторил бы слова о «Зените». После этого он извинился перед Сергеем Семаком

10. На Кубке мира по регби Уэльс победил Австралию, Грузия выиграла у Уругвая.

11. «Енисей» выиграл в ФНЛ впервые почти за 3 месяца, использовав капитанскую повязку от Sports.ru.

12. «Витесс» Слуцкого победил «Валвейк» и идет 3-м в Эредивизи

Цитаты дня

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