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«Енисей» выиграл в ФНЛ впервые почти за 3 месяца, использовав капитанскую повязку от Sports.ru

Теги премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Мордовия Александр Харитонов Енисей Футбол

В 15-м туре Олимп-ФНЛ «Енисей» обыграл «Мордовию» (2:1).

Это вторая победа красноярцев в чемпионате и первая с начала июля. В стартовом туре «Енисей» выиграл у «Текстильщика» (1:0), а затем проиграл 9 раз и 5 раз сыграл вничью.

В сегодняшней встрече капитан команды Александр Харитонов вышел на поле со специальной капитанской повязкой от Sports.ru, созданной по мотивам известной фразы экс-вратаря сборной России Сергея Овчинникова «Я капитан команды, #####!»

«Sports.ru, спасибо за счастливую капитанскую повязку!» – поблагодарил после матча официальный твиттер «Енисея». 

После 15 туров ФНЛ «Енисей» набрал 11 очков и занимает 19-е место.

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Капитан «Енисея» сыграл в повязке от Sports.ru – и клуб выиграл впервые за 14 туров

Фото: пресс-служба «Енисея»

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