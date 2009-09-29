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«Урал» – ЦСКА – 0:3. Бийол забил. Текстовая трансляция

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Урал Хердюр Магнуссон Арнор Сигурдссон Яка Бийол Футбол

ЦСКА в 11-м туре РПЛ играет на выезде с «Уралом».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Урал – ЦСКА 0:3 (второй тайм)
Дата проведения
29 сентября, 11.30, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 17 Магнуссон, 0:2 – 57 Сигурдссон, 0:3 – 65 Бийол.
УралБаклов, Меркулов, Кулаков, Поляков, Аугустыняк, Емельянов, Эль-Кабир, Димитров (Кухарчик, 67), Егорычев (Бавин, 79), Панюков (Бикфалви, 46), Ильин.
ЦСКААкинфеев, Дивеев, Магнуссон, Шарлия, Фернандес, Влашич (Бистрович, 69), Кучаев, Обляков, Ахметов (Нисимура, 79), Сигурдссон (Бийол, 61), Чалов.
Предупреждения:
Сигурдссон (52), Емельянов (75).

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