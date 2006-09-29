Федун хочет вернуть Пилипчука в «Спартак»

Владелец Леонид Федун заинтересован в возвращении бывшего помощника главного тренера в клуб, сообщает «RT на русском».

По информации источника, руководство «Спартака» рассматривает возможность приглашения Пилипчука, который ранее работал в тренерских штабах Дмитрия Аленичева и Массимо Карреры.

Речь идет о том, что Пилипчук займет ту же самую должность, на которой он работал до ухода из «Спартака» в мае прошлого года.

В минувшем сезоне 52-летний специалист работал в тренерском штабе «Ахмата», а с февраля по май этого года возглавлял минское «Динамо».

Кононов подал в отставку, Джикия сказал «Ох, ###» в ответ на вопрос про нового тренера, Федун промолчал