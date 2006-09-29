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Федун хочет вернуть Пилипчука в «Спартак»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия возможные трансферы Роман Пилипчук Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун заинтересован в возвращении бывшего помощника главного тренера Романа Пилипчука в клуб, сообщает «RT на русском».

По информации источника, руководство «Спартака» рассматривает возможность приглашения Пилипчука, который ранее работал в тренерских штабах Дмитрия Аленичева и Массимо Карреры.

Речь идет о том, что Пилипчук займет ту же самую должность, на которой он работал до ухода из «Спартака» в мае прошлого года.

В минувшем сезоне 52-летний специалист работал в тренерском штабе «Ахмата», а с февраля по май этого года возглавлял минское «Динамо».

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