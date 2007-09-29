«Витесс» Слуцкого победил «Валвейк», играя в меньшинстве весь 2-й тайм, и идет 3-м в Эредивизи

В 8-м туре чемпионата Голландии российского тренера Леонида Слуцкого на выезде переиграл «Валвейк» (2:1), играя вдесятером с 49-й минуты.

«Витесс» в восьми матчах набрал 17 очков и занимает третье место в таблице Эредивизи, уступая по дополнительным показателям ПСВ, у которого матч в запасе.

Чемпионат Голландии

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Эредивизи

Статистика Эредивизи

