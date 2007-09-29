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«Витесс» Слуцкого победил «Валвейк», играя в меньшинстве весь 2-й тайм, и идет 3-м в Эредивизи

Теги Леонид Слуцкий высшая лига Голландия Витесс Валвейк результаты Футбол

В 8-м туре чемпионата Голландии «Витесс» российского тренера Леонида Слуцкого на выезде переиграл «Валвейк» (2:1), играя вдесятером с 49-й минуты.

«Витесс» в восьми матчах набрал 17 очков и занимает третье место в таблице Эредивизи, уступая по дополнительным показателям ПСВ, у которого матч в запасе.

Чемпионат Голландии

8-й тур

Валвейк – Витесс 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
29 сентября, 13.15, «Мандемакерс»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 16 Дико, 1:1 – 52, пенальти Леманс, 1:2 – 77, пенальти Таннане.
ВалвейкВассен, Делькруа, Гари, Квастен (Ньюпорт, 43), Меленстен, Мюлдер, Спирингс, Элберс, Леманс (Таири, 82), Данелс (Бакари, 86), Венте.
ВитессПасвеер, Обиспо, Леливелд, Дуки, Кларк, Беро, Базур, Таннане (Фор, 82), Линссен (Даса, 57), Матавж, Дико (Грот, 65).
Предупреждения:
Венте (56), Леманс (70).
Удаление:
Леливелд (52).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Эредивизи

Статистика Эредивизи

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