«Витесс» Слуцкого победил «Валвейк», играя в меньшинстве весь 2-й тайм, и идет 3-м в Эредивизи

В 8-м туре чемпионата Голландии «Витесс» российского тренера Леонида Слуцкого на выезде переиграл «Валвейк» (2:1), играя вдесятером с 49-й минуты.
«Витесс» в восьми матчах набрал 17 очков и занимает третье место в таблице Эредивизи, уступая по дополнительным показателям ПСВ, у которого матч в запасе.
Чемпионат Голландии
8-й тур
- Дата проведения
- 29 сентября, 13.15, «Мандемакерс»
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Валвейк –
Вассен, Делькруа, Гари, Квастен (Ньюпорт, 43), Меленстен, Мюлдер, Спирингс, Элберс, Леманс (Таири, 82), Данелс (Бакари, 86), Венте.
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Витесс –
Пасвеер, Обиспо, Леливелд, Дуки, Кларк, Беро, Базур, Таннане (Фор, 82), Линссен (Даса, 57), Матавж, Дико (Грот, 65).
- Удаление:
- Леливелд (52).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.