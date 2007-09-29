Хэмилтон побил рекорд Шумахера по числу гонок с кругом лидирования

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при России и превзошел рекорд Михаэля Шумахера по числу гонок с хотя бы одним кругом лидирования.

На счету британца 143 гонки с кругом лидирования, Шумахер лидировал в 142 Гран-при. Ближайшим преследователем Михаэля является гонщик «Феррари» Себастьян Феттель (103 гонки).

Хэмилтон уже обошел Шумахера по числу поул-позиций (87 против 68) и приближается к немцу по числу побед (82-91), подиумов (147-155) и чемпионских титулов (5-7).

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