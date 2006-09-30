Tuttomercatoweb: «Милан» изучает возможность приглашения Шевченко на пост главного тренера

рассматривает кандидатуру Андрея Шевченко на пост главного тренера команды.

По информации Tuttomercatoweb, руководство клуба начинает задумываться об увольнении из-за неудовлетворительных результатов «Милана».

Сообщается, что «Милан» либо даст Джампаоло еще неделю на исправление ситуации, либо уже сейчас начнет переговоры с новым тренером. Решение будет принято в ближайшее время.

В настоящий момент возглавляет сборную Украины, а «Милан» под руководством Джампаоло проиграл 4 из 6 матчей на старте сезона в Серии А.