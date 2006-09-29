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«Спартак» может пригласить Карпина или Тихонова на пост главного тренера

Теги Спартак Ростов Андрей Тихонов Андрей Талалаев Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Олимп-ФНЛ Валерий Карпин Чемпионат.com Футбол

«Спартак» может назначить Валерия Карпина или Андрея Тихонова на пост главного тренера команды, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в случае назначения Карпина в московский клуб, основным претендентом на должность главного тренера «Ростова» будет Андрей Талалаев.

Кроме того, сообщается, что «Спартак» рассматривает вариант с назначение Андрея Тихонова на должность главного тренера до конца сезона.

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