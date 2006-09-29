«Спартак» может пригласить Карпина или Тихонова на пост главного тренера

может назначить Валерия Карпина или Андрея Тихонова на пост главного тренера команды, сообщает .

По информации источника, в случае назначения Карпина в московский клуб, основным претендентом на должность главного тренера будет Андрей Талалаев.

Кроме того, сообщается, что «Спартак» рассматривает вариант с назначение на должность главного тренера до конца сезона.

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