«Спартак» может пригласить Карпина или Тихонова на пост главного тренера

«Спартак» может назначить Валерия Карпина или Андрея Тихонова на пост главного тренера команды, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, в случае назначения Карпина в московский клуб, основным претендентом на должность главного тренера «Ростова» будет Андрей Талалаев.
Кроме того, сообщается, что «Спартак» рассматривает вариант с назначение Андрея Тихонова на должность главного тренера до конца сезона.
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