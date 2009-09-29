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«Краснодар» прервал серию из трех поражений подряд, обыграв «Арсенал»

Теги премьер-лига Россия Арсенал Тула Краснодар Футбол

«Краснодар» победил в матче 11-го тура РПЛ против «Арсенала» (2:0).

Команда из Краснодара смогла прервать серию из трех поражений подряд.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Арсенал».

Краснодар – Арсенал Тула 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
29 сентября, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 38, пенальти Ари, 2:0 – 63 Сулейманов.
КраснодарСафонов, Фьолусон, Рамирес, Петров, Стоцкий (Фернандеш, 78), Вильена, Ольссон (Уткин, 84), Сулейманов, Мартынович, Берг (Камболов, 71), Ари.
Арсенал ТулаЛевашов, Бауэр, Беляев, Альварес, Григалава, Лесовой (Луценко, 74), Костадинов, Ломовицкий, Ткачев, Кангва, Горбатенко.
Предупреждения:
Ломовицкий (43), Ольссон (45), Мартынович (90).
Удаление:
Вильена (90).

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