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НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» победил «Каролину», Свечников набрал 2 очка, Кузнецов – одно, «Вегас» играет с «Сан-Хосе»

Теги выставочные матчи результаты Каролина Вашингтон Сент-Луис Коламбус Миннесота Сан-Хосе НХЛ Вегас Виннипег Хоккей

В НХЛ продолжаются выставочные матчи. 

НХЛ

Выставочные матчи

Каролина – Вашингтон – 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)

1:0 – 4 Ахо (Свечников)

1:1 – 8 Оши (Стивенсон, Гудас)

1:2 – 12 Врана (Кузнецов, Сгарбосса), ГБ

1:3 – 28 Оши (Бэкстрем, Карлсон), ГБ

2:3 – 42 Нидеррайтер

2:4 – 45 Врана (Стивенсон, Орлов)

3:4 – 50 Ахо (Свечников, Хаула), ГБ

Миннесота – Виннипег – 4:5 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 0:1)

1:0 – 7 Койву (Белпедио, Донато)

1:1 – 7 Перро (Пионк, Моррисси)

2:1 – 21 Дамба (Гринуэй, Эрикссон Эк)

2:2 – 22 Лаури (Моррисси), ГМ

2:3 – 25 Рословик (Перро, Уилер), ГБ

3:3 – 39 Фиала (Цукер, Э.Стаал)

3:4 – 42 Эпплетон (Хейнола, Пулмэн)

4:4 – 59 Зукарелло-Асен (Дамба), ГБ

4:5 – 62 Моррисси (Уилер)

Вегас – Сан-Хосе – 03:00 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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