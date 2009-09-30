НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» победил «Каролину», Свечников набрал 2 очка, Кузнецов – одно, «Вегас» играет с «Сан-Хосе»

В НХЛ продолжаются выставочные матчи.
НХЛ
Выставочные матчи
Каролина – Вашингтон – 3:4 (1:2, 0:1, 2:1)
1:0 – 4 Ахо (Свечников)
1:1 – 8 Оши (Стивенсон, Гудас)
1:2 – 12 Врана (Кузнецов, Сгарбосса), ГБ
1:3 – 28 Оши (Бэкстрем, Карлсон), ГБ
2:3 – 42 Нидеррайтер
2:4 – 45 Врана (Стивенсон, Орлов)
3:4 – 50 Ахо (Свечников, Хаула), ГБ
Миннесота – Виннипег – 4:5 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 0:1)
1:0 – 7 Койву (Белпедио, Донато)
1:1 – 7 Перро (Пионк, Моррисси)
2:1 – 21 Дамба (Гринуэй, Эрикссон Эк)
2:2 – 22 Лаури (Моррисси), ГМ
2:3 – 25 Рословик (Перро, Уилер), ГБ
3:3 – 39 Фиала (Цукер, Э.Стаал)
3:4 – 42 Эпплетон (Хейнола, Пулмэн)
4:4 – 59 Зукарелло-Асен (Дамба), ГБ
4:5 – 62 Моррисси (Уилер)
Вегас – Сан-Хосе – 03:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.