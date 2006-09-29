Юрий Семин: «Не согласен с критикой Смолова. Баджо тоже 11-метровый не забивал»

Главный тренер Юрий Семин поделился мнением о нападающем Федоре Смолове.

«Никогда не соглашался с критикой в его адрес, которой было очень много после чемпионата мира.

И в том промахе с пенальти в четвертьфинале с хорватами не видел ничего страшного. Баджо тоже 11-метровый в свое время не забивал.

Федор проводит очень хороший сезон, потому что много трудится на поле, пашет на команду. Если все дальше так пойдет, то, думаю, забетонирует за собой место в сборной.

Главное, что Смолов проделывает очень большой объем работы – вот этим сейчас отличается от остальных. А мастерство у него есть и всегда было», – отметил Семин.

Гол Смолова отменили, а у него полыхнуло: подколол Шатова и набросил на «Зенит»