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Симеоне – лайнсмену: «Рамос назвал тебя сукиным сыном. Как ты позволяешь такое?»

Теги Реал Мадрид Атлетико Серхио Рамос Ла Лига Диего Симеоне судьи Хосе Луис Гонсалес Гонсалес Футбол

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне посчитал, что капитан «Реала» Серхио Рамос оскорбил лайнсмена во время матча 7-го тура Ла Лиги (0:0).

Инцидент произошел в первом тайме. В одном из эпизодов Рамос что-то сказал линейному судье.

Симеоне моментально отреагировал, тренер подбежал к помощнику арбитра и прокричал: «Как ты позволяешь такое? Он назвал тебя сукиным сыном».

Тренер требовал наказать Рамоса за это высказывание. Капитан «Реала», по словам Симеоне, сказал по-испански La puta que te parió (дословно – «шлюха, которая родила тебя» – прим. Sports.ru), что часто переводится как «сукин сын». 

Источники в «Атлетико» подтвердили, что Симеоне злился из-за того, что Рамос оскорбил помощника судьи, но не был наказан.

«То, что происходит на поле, остается на поле. Помощник рефери знает, что сказал Рамос», – заявил Симеоне после матча.

Главным судьей мадридского дерби был Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

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