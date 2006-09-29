Симеоне – лайнсмену: «Рамос назвал тебя сукиным сыном. Как ты позволяешь такое?»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне посчитал, что капитан «Реала» Серхио Рамос оскорбил лайнсмена во время матча 7-го тура (0:0).

Инцидент произошел в первом тайме. В одном из эпизодов Рамос что-то сказал линейному судье.

Симеоне моментально отреагировал, тренер подбежал к помощнику арбитра и прокричал: «Как ты позволяешь такое? Он назвал тебя сукиным сыном».

Тренер требовал наказать Рамоса за это высказывание. Капитан , по словам Симеоне, сказал по-испански La puta que te parió (дословно – «шлюха, которая родила тебя» – прим. Sports.ru), что часто переводится как «сукин сын».

Источники в «Атлетико» подтвердили, что Симеоне злился из-за того, что Рамос оскорбил помощника судьи, но не был наказан.

«То, что происходит на поле, остается на поле. Помощник рефери знает, что сказал Рамос», – заявил Симеоне после матча.

Главным судьей мадридского дерби был Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.