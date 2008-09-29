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Фанаты «Спартака» скандируют на игре с «Оренбургом»: «Иди на ###, Кононов Олег, Кононов Олег, Кононов Олег»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Открытие Арена Оренбург Олег Кононов Футбол

Болельщики «Спартака» освистали главного тренера Олега Кононова перед матчем 11-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Это случилось при объявлении состава московского клуба. Диктор произнес имя Кононова, на что болельщики ответили свистом.

Кроме того, во время матча фанатский сектор использует нецензурную кричалку в адрес тренера: «Иди на ###, Кононов Олег, Кононов Олег, Кононов Олег».

«Спартак» проиграл три последних домашних матча во всех турнирах. В РПЛ команда занимает девятое место, набрав 14 очков.

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