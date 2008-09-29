Болельщики освистали главного тренера Олега Кононова перед матчем 11-го тура РПЛ против .

Это случилось при объявлении состава московского клуба. Диктор произнес имя Кононова, на что болельщики ответили свистом.

Кроме того, во время матча фанатский сектор использует нецензурную кричалку в адрес тренера: «Иди на ###, Кононов Олег, Кононов Олег, Кононов Олег».

«Спартак» проиграл три последних домашних матча во всех турнирах. В РПЛ команда занимает девятое место, набрав 14 очков.