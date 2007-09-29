🥇Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова принесла России первое золото на чемпионате мира-2019

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золото на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

Она стала первой российской спортсменкой на ЧМ-2019, взявшей медаль. На турнире россияне выступают под нейтральным флагом из-за отстранения ВФЛА.

Сидорова единственная из участниц преодолела планку высотой 4,95 м. Это ее личный рекорд, только три спортсменки прыгали выше: россиянка Елена Исинбаева (5,06) и американки Дженнифер Сур (5,03, в зале) и Сэнди Моррис (5,00).

Это первая медаль представительницы России на чемпионатах мира в прыжках с шестом за последние 6 лет. На ЧМ-2013 Исинбаева тоже выиграла золото.

До Сидоровой только Исинбаева и Светлана Феофанова брали медали мировых первенств. На счету Исинбаевой 3 золота и бронза, у Феофановой золото, серебро и две бронзы.