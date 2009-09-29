Премьер-министр Индии: «Если вы еще не слышали речь Медведева после финала US Open, я призываю вас посмотреть это видео»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ежемесячном радиообращении похвалил финалиста US Open Даниила Медведева.

«Посмотрите, как обсуждалась победа на US Open. С другой стороны, речь финалиста Даниила Медведева получила равное внимание – особенно в соцсетях. Поэтому я тоже ее услышал. Простота и зрелость, продемонстрированные 23-летним игроком тронули всех. И точно зацепили меня.

За несколько минут до этой речи он потерпел поражение от легенды тенниса Рафаэля Надаля. Подобное событие любого могло подтолкнуть к сожалению и отчаянию. Но в поведении Медведева не было ни единого изъяна. Наоборот, он озарил лица всех зрителей наполненными смыслом улыбками. Он покорил людей своей скромностью и простотой.

То, как Медведев осыпал соперника похвалами после яростного противостояния, – это истинное проявление спортивного духа. Конечно, чемпион Надаль тоже похвалил игру Даниила. Задор проигравшего и скромность победителя в одном кадре были потрясающем зрелищем.

Если вы еще не слышали речь Медведева, я призываю вас посмотреть это видео – особенно молодых друзей. На его примере можно многому научиться».

Медведев проиграл эпический финал, но выиграл церемонию награждения. Юмор, уважение, восторг