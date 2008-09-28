Чемпионат России. «Локомотив» сыграет с «Зенитом», «Динамо» в гостях у «Ростова»

В 11-м туре РПЛ «Ростов» примет «Динамо», «Локомотив» сыграет с «Зенитом».

Завтра ЦСКА проведет выездной матч с «Уралом», «Спартак» сыграет с «Оренбургом», а «Краснодар» – с тульским «Арсеналом».

Завершится тур в понедельник матчем между «Сочи» и «Ахматом».

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11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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