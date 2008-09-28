Чемпионат России. «Локомотив» сыграет с «Зенитом», «Динамо» в гостях у «Ростова»

В 11-м туре РПЛ «Ростов» примет «Динамо», «Локомотив» сыграет с «Зенитом».
Завтра ЦСКА проведет выездной матч с «Уралом», «Спартак» сыграет с «Оренбургом», а «Краснодар» – с тульским «Арсеналом».
Завершится тур в понедельник матчем между «Сочи» и «Ахматом».
Чемпионат России
11-й тур
- Дата проведения
- 28 сентября, 14.00, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 28 сентября, 16.30, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 28 сентября, 19.00, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 29 сентября, 11.30, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 29 сентября, 14.00, «стадион Центральный Казань»
- Дата проведения
- 29 сентября, 16.30, «Открытие Арена»
- Дата проведения
- 29 сентября, 19.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.30, «Олимпийский стадион Фишт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.