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Чемпионат Италии. «Милан» против «Фиорентины», «Рома» победила «Лечче»

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В 6-м туре Серии А «Ювентус» победил СПАЛ (2:0), «Интер» на выезде обыграл «Сампдорию» (3:1). 

В воскресенье «Наполи» выиграл у «Брешии» (2:1), «Милан» противостоит «Фиорентине». 

Чемпионат Италии

6-й тур

Наполи – Брешия 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
29 сентября, 13.30, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 13 Мертенс, 2:0 – 45 Манолас, 2:1 – 67 Балотелли.
НаполиОспина, Ди Лоренцо, Максимович (Хюсай, 76), Манолас (Луперто, 65), Гулям, Аллан, Зелиньски, Фабиан Руис, Кальехон, Льоренте (Элмаз, 73), Мертенс.
БрешияЙоронен, Сабелли, Чансельор, Мартелла (Матею, 68), Чистана, Шпалек (Матри, 85), Дессена (Ромуло, 72), Бизоли, Тонали, Балотелли, Доннарумма.
Предупреждения:
Манолас (19), Сабелли (33), Хюсай (78).

 

Удинезе – Болонья 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
29 сентября, 16.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 27 Окака Чука.
УдинезеМуссо, Самир, Родриго Бекао, Трост-Эконг, Ларсен (Де Майо, 76), Фофана (Уолас, 84), Сема, Яяло, Мандрагора, Окака Чука (Лазанья, 64), Несторовски.
БолоньяСкорупски, Бани, Денсвил, Томиясу, Медель, Джемаили (Дестро, 76), Крейчи, Орсолини (Ольсен, 54), Сориано, Сансоне (Паласио, 59), Сантандер.
Предупреждения:
Самир (16), Окака Чука (41), Сориано (55), Бани (75), Трост-Эконг (77), Несторовски (85), Скорупски (85).
Удаление:
Сориано (90).

 

Лацио – Дженоа 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
29 сентября, 16.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 7 Милинкович-Савич, 2:0 – 40 Раду, 3:0 – 59 Кайседо, 4:0 – 78 Иммобиле.
ЛациоСтракоша, Раду, Луис Фелипе, Ачерби, Марушич, Лейва, Лулич, Луис Альберто, Милинкович-Савич (Пароло, 74), Корреа (Кайседо, 52), Иммобиле (Адеканье, 86).
ДженоаРаду, Баррека (Паяч, 46), Ромеро, Эль-Ямик, Гильоне, Кассата (Шене, 69), Радованович, Лерагер (Пандев, 46), Кришито, Санабрия, Куаме.
Предупреждения:
Эль-Ямик (29), Санабрия (73), Кайседо (90).

 

Лечче – Рома 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
29 сентября, 16.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 56 Джеко.
ЛеччеГабриэл, Кальдерони, Лучони, Рисполи, Россеттини, Манкозу (Шахов, 52), Маер, Тахцидис (Имбула, 63), Петриччоне, Фалько, Эль-Бабакар (Ла Мантия, 76).
РомаЛопес, Флоренци (Спинаццола, 77), Манчини, Смоллинг, Коларов, Мхитарян (Кристанте, 87), Верету, Пеллегрини (Дзаньоло, 71), Диавара, Клюйверт, Джеко.
Предупреждения:
Пеллегрини (18), Мхитарян (25), Смоллинг (49), Лучони (79), Рисполи (84), Кристанте (90).

 

Кальяри – Верона 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
29 сентября, 19.00, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 29 Кастро, 1:1 – 66 Фараони.
КальяриОльсен, Каччаторе, Пеллегрини, Пизакане, Чеппителли, Нандес, Рог (Ионицэ, 84), Чигарини (Олива, 75), Кастро (Наингголан, 68), Жоао Педро, Симеоне.
ВеронаСильвестри, Гюнтер, Давидович, Ррахмани, Фараони, Велозу, Лазович, Дзакканьи (Пессина, 74), Амрабат, Верре (Сальседо, 62), Стемпиньски (Паццини, 88).
Предупреждения:
Стемпиньски (30), Кастро (33), Давидович (56), Пеллегрини (64).

 

Милан – Фиорентина 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
29 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 14, пенальти Пульгар.
МиланДоннарумма, Мусаккьо, Романьоли, Тео, Калабрия, Чалханоглу, Беннасер, Кессиэ, Сусо, Пионтек, Рафаэл Леау.
ФиорентинаДронговски, Далберт, Миленкович, Касерес, Лирола, Пульгар, Кастровилли, Рибери, Бадель, Кьеза, Пеццелья.
Предупреждения:
Беннасер (12), Миленкович (35).

 

Парма – Торино
Дата проведения
30 сентября, 21.45, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика

 

Ювентус – СПАЛ 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
28 сентября, 16.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45 Пьянич, 2:0 – 78 Роналду.
ЮвентусБуффон, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Матюиди, Пьянич, Хедира (Джан, 61), Рабьо (Бентанкур, 77), Рэмзи (Бернардески, 65), Дибала, Роналду.
СПАЛБериша, Томович, Викари, Игор Жулио, Сала (Янкович, 72), Мурджа (Эспето, 57), Миссироли, Вальдифьори, Реца, Петанья, Мончини (Палоски, 76).
Предупреждения:
Хедира (32), Игор Жулио (55), Петанья (82), Джан (90).

 

Сампдория – Интер 1:3 (0:2, 1:1)
Дата проведения
28 сентября, 19.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 20 Сенси, 0:2 – 22 Санчес, 1:2 – 55 Янкто, 1:3 – 61 Гальярдини.
СампдорияАудеро, Берешиньски, Шабо, Колли, Депаоли (Бонаццоли, 56), Линетти (Капрари, 73), Экдаль (Роналду Виейра, 69), Янкто, Мурру, Ригони, Куальярелла.
ИнтерХанданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Кандрева (Д`Амброзио, 57), Гальярдини, Брозович, Сенси (Барелла, 65), Асамоа, Санчес, Мартинес (Лукаку, 56).
Предупреждения:
Бастони (10), Ригони (16), Линетти (33), Санчес (43), Шкриньяр (81).
Удаление:
Санчес (46).

 

Сассуоло – Аталанта 1:4 (0:4, 1:0)
Дата проведения
28 сентября, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 6 Гомес, 0:2 – 13 Госенс, 0:3 – 29 Гомес, 0:4 – 35 Сапата, 1:4 – 62 Дефрель.
СассуолоКонсильи, Толян, Кирикеш, Феррари, Пелузо (Трипальделли, 46), Данкан (Маньянелли, 82), Обианг, Бурабия (Траоре, 46), Берарди, Дефрель, Бога.
АталантаСпортьелло, Толои, Гимшити, Масьелло, Хатебур, Пашалич, Фройлер, Госенс (Арана, 61), Иличич, Гомес (Малиновский, 72), Сапата (Барроу, 75).
Предупреждения:
Берарди (33), Феррари (44), Толои (70), Малиновский (87).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

Статистика серии А

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