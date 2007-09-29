Чемпионат Италии. «Милан» против «Фиорентины», «Рома» победила «Лечче»

В 6-м туре Серии А «Ювентус» победил СПАЛ (2:0), «Интер» на выезде обыграл «Сампдорию» (3:1).
В воскресенье «Наполи» выиграл у «Брешии» (2:1), «Милан» противостоит «Фиорентине».
Чемпионат Италии
6-й тур
- Дата проведения
- 29 сентября, 13.30, «Сан-Паоло»
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Наполи –
Оспина, Ди Лоренцо, Максимович (Хюсай, 76), Манолас (Луперто, 65), Гулям, Аллан, Зелиньски, Фабиан Руис, Кальехон, Льоренте (Элмаз, 73), Мертенс.
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Брешия –
Йоронен, Сабелли, Чансельор, Мартелла (Матею, 68), Чистана, Шпалек (Матри, 85), Дессена (Ромуло, 72), Бизоли, Тонали, Балотелли, Доннарумма.
- Дата проведения
- 29 сентября, 16.00, «Фриули»
- Гол:
- 1:0 – 27 Окака Чука.
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Удинезе –
Муссо, Самир, Родриго Бекао, Трост-Эконг, Ларсен (Де Майо, 76), Фофана (Уолас, 84), Сема, Яяло, Мандрагора, Окака Чука (Лазанья, 64), Несторовски.
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Болонья –
Скорупски, Бани, Денсвил, Томиясу, Медель, Джемаили (Дестро, 76), Крейчи, Орсолини (Ольсен, 54), Сориано, Сансоне (Паласио, 59), Сантандер.
- Предупреждения:
- Самир (16), Окака Чука (41), Сориано (55), Бани (75), Трост-Эконг (77), Несторовски (85), Скорупски (85).
- Удаление:
- Сориано (90).
- Дата проведения
- 29 сентября, 16.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 7 Милинкович-Савич, 2:0 – 40 Раду, 3:0 – 59 Кайседо, 4:0 – 78 Иммобиле.
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Лацио –
Стракоша, Раду, Луис Фелипе, Ачерби, Марушич, Лейва, Лулич, Луис Альберто, Милинкович-Савич (Пароло, 74), Корреа (Кайседо, 52), Иммобиле (Адеканье, 86).
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Дженоа –
Раду, Баррека (Паяч, 46), Ромеро, Эль-Ямик, Гильоне, Кассата (Шене, 69), Радованович, Лерагер (Пандев, 46), Кришито, Санабрия, Куаме.
- Дата проведения
- 29 сентября, 16.00, «виа дель Маре»
- Гол:
- 0:1 – 56 Джеко.
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Лечче –
Габриэл, Кальдерони, Лучони, Рисполи, Россеттини, Манкозу (Шахов, 52), Маер, Тахцидис (Имбула, 63), Петриччоне, Фалько, Эль-Бабакар (Ла Мантия, 76).
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Рома –
Лопес, Флоренци (Спинаццола, 77), Манчини, Смоллинг, Коларов, Мхитарян (Кристанте, 87), Верету, Пеллегрини (Дзаньоло, 71), Диавара, Клюйверт, Джеко.
- Дата проведения
- 29 сентября, 19.00, «Сарденья»
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Кальяри –
Ольсен, Каччаторе, Пеллегрини, Пизакане, Чеппителли, Нандес, Рог (Ионицэ, 84), Чигарини (Олива, 75), Кастро (Наингголан, 68), Жоао Педро, Симеоне.
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Верона –
Сильвестри, Гюнтер, Давидович, Ррахмани, Фараони, Велозу, Лазович, Дзакканьи (Пессина, 74), Амрабат, Верре (Сальседо, 62), Стемпиньски (Паццини, 88).
- Предупреждения:
- Стемпиньски (30), Кастро (33), Давидович (56), Пеллегрини (64).
- Дата проведения
- 29 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 0:1 – 14, пенальти Пульгар.
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Милан –
Доннарумма, Мусаккьо, Романьоли, Тео, Калабрия, Чалханоглу, Беннасер, Кессиэ, Сусо, Пионтек, Рафаэл Леау.
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Фиорентина –
Дронговски, Далберт, Миленкович, Касерес, Лирола, Пульгар, Кастровилли, Рибери, Бадель, Кьеза, Пеццелья.
- Предупреждения:
- Беннасер (12), Миленкович (35).
- Дата проведения
- 30 сентября, 21.45, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 28 сентября, 16.00, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Буффон, Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Матюиди, Пьянич, Хедира (Джан, 61), Рабьо (Бентанкур, 77), Рэмзи (Бернардески, 65), Дибала, Роналду.
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СПАЛ –
Бериша, Томович, Викари, Игор Жулио, Сала (Янкович, 72), Мурджа (Эспето, 57), Миссироли, Вальдифьори, Реца, Петанья, Мончини (Палоски, 76).
- Предупреждения:
- Хедира (32), Игор Жулио (55), Петанья (82), Джан (90).
- Дата проведения
- 28 сентября, 19.00, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
- 0:1 – 20 Сенси, 0:2 – 22 Санчес, 1:2 – 55 Янкто, 1:3 – 61 Гальярдини.
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Сампдория –
Аудеро, Берешиньски, Шабо, Колли, Депаоли (Бонаццоли, 56), Линетти (Капрари, 73), Экдаль (Роналду Виейра, 69), Янкто, Мурру, Ригони, Куальярелла.
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Интер –
Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Кандрева (Д`Амброзио, 57), Гальярдини, Брозович, Сенси (Барелла, 65), Асамоа, Санчес, Мартинес (Лукаку, 56).
- Удаление:
- Санчес (46).
- Дата проведения
- 28 сентября, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
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Сассуоло –
Консильи, Толян, Кирикеш, Феррари, Пелузо (Трипальделли, 46), Данкан (Маньянелли, 82), Обианг, Бурабия (Траоре, 46), Берарди, Дефрель, Бога.
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Аталанта –
Спортьелло, Толои, Гимшити, Масьелло, Хатебур, Пашалич, Фройлер, Госенс (Арана, 61), Иличич, Гомес (Малиновский, 72), Сапата (Барроу, 75).
- Предупреждения:
- Берарди (33), Феррари (44), Толои (70), Малиновский (87).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.