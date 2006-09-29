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«Милан» впервые за 81 год проиграл 4 из 6 матчей на старте сезона

Теги Милан Фиорентина серия А Италия Футбол

«Милан» уступил «Фиорентине» в 6-м туре Серии А (1:3).

«Россонери» впервые с сезона-1938/39 проиграли 4 из 6 стартовых матчей в Серии А.

Также у команды Марко Джампаоло три поражения подряд в чемпионате. После 6 туров «Милан» с 6 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

Меньше очков после 6 туров «Милан» в последний раз набирал в сезоне-1997/98 (5).

На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире.

Милан – Фиорентина 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
29 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 14, пенальти Пульгар, 0:2 – 66 Кастровилли, 0:3 – 78 Рибери, 1:3 – 80 Рафаэл Леау.
МиланДоннарумма, Мусаккьо, Романьоли, Тео, Калабрия, Чалханоглу, Беннасер, Кессиэ (Крунич, 46), Сусо (Кастильехо, 79), Пионтек (Лео Дуарте, 58), Рафаэл Леау.
ФиорентинаДронговски, Далберт, Миленкович, Касерес, Лирола, Пульгар, Кастровилли (Бенасси, 79), Рибери (Геззаль, 89), Бадель, Кьеза (Боатенг, 84), Пеццелья.
Предупреждения:
Беннасер (12), Миленкович (35), Пеццелья (49), Калабрия (86), Лирола (86), Бенасси (87).
Удаление:
Мусаккьо (55).

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