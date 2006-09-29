«Милан» впервые за 81 год проиграл 4 из 6 матчей на старте сезона

уступил «Фиорентине» в 6-м туре Серии А (1:3).

«Россонери» впервые с сезона-1938/39 проиграли 4 из 6 стартовых матчей в Серии А.

Также у команды Марко Джампаоло три поражения подряд в чемпионате. После 6 туров «Милан» с 6 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

Меньше очков после 6 туров «Милан» в последний раз набирал в сезоне-1997/98 (5).

На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире.

Таблица серии А

Статистика серии А