«Милан» впервые за 81 год проиграл 4 из 6 матчей на старте сезона

«Милан» уступил «Фиорентине» в 6-м туре Серии А (1:3).
«Россонери» впервые с сезона-1938/39 проиграли 4 из 6 стартовых матчей в Серии А.
Также у команды Марко Джампаоло три поражения подряд в чемпионате. После 6 туров «Милан» с 6 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.
Меньше очков после 6 туров «Милан» в последний раз набирал в сезоне-1997/98 (5).
На Sports.ru можно было посмотреть матч в прямом эфире.
- Дата проведения
- 29 сентября, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 0:1 – 14, пенальти Пульгар, 0:2 – 66 Кастровилли, 0:3 – 78 Рибери, 1:3 – 80 Рафаэл Леау.
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Милан –
Доннарумма, Мусаккьо, Романьоли, Тео, Калабрия, Чалханоглу, Беннасер, Кессиэ (Крунич, 46), Сусо (Кастильехо, 79), Пионтек (Лео Дуарте, 58), Рафаэл Леау.
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Фиорентина –
Дронговски, Далберт, Миленкович, Касерес, Лирола, Пульгар, Кастровилли (Бенасси, 79), Рибери (Геззаль, 89), Бадель, Кьеза (Боатенг, 84), Пеццелья.
- Предупреждения:
- Беннасер (12), Миленкович (35), Пеццелья (49), Калабрия (86), Лирола (86), Бенасси (87).
- Удаление:
- Мусаккьо (55).