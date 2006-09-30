Награды российских спортсменов не учитываются в медальном зачете чемпионата мира-2019

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не учитывает медали российских спортсменов на чемпионате мира в Дохе.

Россияне на турнире в Катаре выступают под нейтральным флагом из-за отстранения ВФЛА, которое длится с ноября 2015-го. В протоколах напротив фамилий россиян ставится ANA (авторизированные нейтральные атлеты).

Анжелика Сидорова завоевала золото в прыжках с шестом. Однако ее результат не учтен в медальном зачете на официальном сайте IAAF. Все медали дня занесены в таблицу, кроме победы Сидоровой.

На чемпионате мира 2017 года в Лондоне, где россияне тоже выступали под нейтральным флагом, в течение всего турнира в таблице была графа ANA, которая исчезла только после розыгрыша всех наград.

На Sports.ru честная таблица, где есть Россия и учтены все медали – она здесь