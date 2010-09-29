Гран-при России-2019. Стартовый порядок

Сочи Автодром, Сочи

29 сентября 2019 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Шарль Леклер («Феррари»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Себастьян Феттель («Феррари»)

4. Валттери Боттас («Мерседес»)

5. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)

6. Нико Хюлькенберг («Рено»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Ромен Грожан («Хаас»)

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)*

10. Даниэль Риккардо («Рено»)

11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

16. Пьер Гасли («Торо Россо»)*

17. Джордж Расселл («Уильямс»)

18. Роберт Кубица («Уильямс»)**

19. Даниил Квят («Торо Россо»)**

20. Алекс Албон («Ред Булл»)***

* – Ферстаппен и Гасли потеряют по пять позиций из-за замены двигателя внутреннего сгорания

** – Квят и Кубица начнут гонку с последнего ряда после замены всех элементов силовой установки. Квят не участвовал в квалификации, но был допущен до старта

*** – Албон стартует с пит-лейн из-за замены днища, коробки передач и элементов силовой установки в режиме закрытого парка