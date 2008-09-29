🏉 Кубок мира-2019 по регби. Грузия встречается с Уругваем, Австралия против Уэльса

29 сентября в Японии на Кубке мира-2019 по регби пройдут два матча группового этапа.

мира-2019

Япония

Групповой этап

Группа D

Сайтама

Грузия – Уругвай – 8.15

Австралия – Уэльс – 10.45

Турнирное положение: Уэльс – 5 очков (1 игра), Австралия – 5 (1), Уругвай – 4 (1), Фиджи – 2 (2), Грузия – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь и расписание трансляций Кубка мира-2019 по регби

Если смотреть регби, то сейчас: на Кубке мира зрителей больше, чем на ЧМ-2018, и даже сборная России в деле