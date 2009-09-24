Месси и Клопп – лучшие по версии ФИФА, Россия вылетела с ЧЕ по волейболу, новая история с лайками в «Спартаке» и другие новости утра

1. Форвард «Барселоны» Лионель Месси получил приз ФИФА лучшему игроку прошлого сезона The Best. Лучшим тренером назвали Юргена Клоппа из «Ливерпуля». Вратарем года стал Алиссон («Ливерпуль»). Награду за лучший гол взял венгр Даниэль Жори («Дебрецен»). В символическую сборную почему-то вошли четыре игрока «Реала».

2. WADA нашло несоответствия в базе данных московской лаборатории и может отстранить РУСАДА. У России три недели на объяснения.

3. Россия вылетела с чемпионата Европы-2019 по волейболу, проиграв Словении (1-3) в 1/4 финала. Женская сборная России обыграла Аргентину в трех партиях (3-0) на Кубке мира по волейболу.

4. ЦСКА во 2-й раз в сезоне обыграл СКА в Петербурге (3:2 Б), «Локомотив» проиграл 4-й из 6 домашних матчей, «Сибирь» прервала 6-матчевую победную серию «Ак Барса» и другие результаты игрового дня в КХЛ.

5. Цорн лайкнул комментарий «Кличко курит в сторонке» под речью Кононова 2018 года, а потом убрал лайк. «Спартак» взялся за старое. Глушаков не остался в стороне: «Срочно сослать в бэк-офис!» А часть фанатов не будет поддерживать команду в игре с «Оренбургом» в знак протеста против того, что происходит в клубе.

6. Медведева исполнит главную роль в новом спектакле Авербуха. Дороти из «Волшебника страны Оз».

7. IAAF в 12-й раз продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. Чичерова, Конева и еще 12 россиян не получили нейтральный статус из-за расследования по данным московской лаборатории.

8. Единая лига ВТБ открыла бюджеты клубов: у ЦСКА – 2,861 млрд рублей, у «Автодора» – 208 млн.

9. НХЛ. Выставочные матчи. Дубль Коршкова принес «Торонто» победу над «Монреалем», гол Евгения Свечникова не спас «Детройт» от поражения от «Айлендерс».

10. По информации Betting Insider, Хохлов подавал в отставку, но руководство «Динамо» ее не приняло. Клуб заявил: «Хохлов продолжит работу до зимней паузы. Клуб не ведет переговоры с другими тренерами».

11. Пойнт подписал 3-летний контракт с «Тампой» на 6,75 млн долларов в год.

12. Okko подарил пользователям три фильма из-за сбоев в трансляциях 6-го тура АПЛ и опроверг информацию о продаже сублицензии каналу «Матч ТВ».

13. 11 сотрудников полиции наказаны по делу о принуждении к сексу 17-летней волейболистки сборной России.

14. FA расследует шуточный твит Бернарду Силвы в адрес Менди, посчитав его расистским🤦‍♂️.

15. В футболе могут ввести временные замены для 10-минутной проверки на сотрясение мозга.

16. Мартич показала средний палец Младенович по ходу их матча. Нецензурная установка Федерера помогла победить Звереву.

Цитаты дня:

Глава комиссии WADA: «Положительные результаты некоторых допинг-проб были удалены из базы московской лаборатории»

Артем Вольвич: «Глянул твиттер Соловьева – и мне стало стыдно. Дико, что человек с федерального канала так себя ведет»

Ежов о жизни в России: «Контраст с Канадой очень большой. Там можно уйти, не закрыв дверь, и никто не ограбит»

Сергей Иванов: «На баскетболе и хоккее должно продаваться пиво. Здесь нет фанатов-дебилов, как в футболе»

Юрген Клопп: «Кто не любит «Ливерпуль» – у того нет сердца!»